Глава МИД Нидерландов через 12 лет признался, что солгал о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным с представителями бизнеса, сообщает Associated Press.

Зейлстра, в частности, рассказывал, что слышал слова Путина о "Великой России", куда помимо РФ должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики. Теперь же голландский министр говорит, что "одолжил" детали встречи у человека, который действительно там был. При этом Зейлстра утверждает, что слова Путина, переданные им, не являются ложью.

Тот же факт, что 12 лет он настаивал на своем личном участии во встрече, министр объяснил важностью "геополитической истории, которая может иметь потенциально серьезные последствия". К тому же он не хотел, чтобы эта информация была связана с человеком, который на этой встрече присутствовал, поскольку "это могло иметь последствия для него и его компании".

На этой неделе Зейлстра должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.