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Эволюция и эволюционные процессы 1 час назад
Древнее динозавров: учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
Тараканы уже 300 миллионов лет назад существовали на Земле, что можно назвать "ископаемым рекордом".
Фото Cameron Richardson и Nathan Lo.
Тараканы настолько выносливы, живучи и вездесущи, что смогут пережить ядерную войну. Истребление этих насекомых в домах и квартирах не всегда заканчивается успешно. Возможно, благодаря их уникальной адаптивности и эволюционной истории. Известно, что тараканы процветали на Земле, когда не то что домов, но и самих людей ещё не было в помине.
Останками тараканов возрастом сто миллионов лет палеонтологов уже не удивить. Более того, им даже известно, что эти насекомые лакомились помётом динозавров.
Однако новое исследование, проведённое под руководством профессора Томаса Бургиньона (Thomas Bourguignon) из Института науки и технологий Окинавы (Япония), помогло выяснить нечто ещё более любопытное.
Вооружённая огромным количеством генетической информации, команда восстановила биогеографическую историю тараканов. Учёные проследили ключевые эволюционные моменты и выяснили, что эти насекомые существовали на Земле уже 300 миллионов лет назад, что можно назвать "ископаемым рекордом".
Тогда на нашей планете существовал сверхконтинент – Пангея. Он объединял практически всю сушу и состоял из четырёх основных частей – Гондвана, Лаврентия, Балтия и Сибирь.
Исследователи установили, что большинство сохранившихся семейств таракановых начали эволюционировать во время распада Пангеи, примерно 200 миллионов лет назад. Видимо, они подстраивались под изменяющиеся условия окружающей среды.
"Наши результаты показывают, что существующие семейства тараканов развивались в течение периодов длительностью до 180 миллионов лет. Через реконструкцию распределения предков тараканов мы обнаружили доказательства того, что разломы континента оказали значительное влияние на биогеографию тараканов", — рассказывает Томас Бургиньон.
Его коллеги проанализировали митохондриальные геномы 119 видов таракановых, живущих сегодня на Земле, а также сравнили их с генетическим материалом родственников – термитов, богомолов и других.
По оценкам специалистов, последний общий предок таракановых (которых сегодня, на минуточку, более 4500 видов) обитал на планете намного раньше, чем предполагалось, согласно палеонтологическим данным, а именно – 235 миллионов лет назад. Между тем самые древние окаменелые останки тараканов моложе на 95 миллионов лет.
Поскольку тараканы не могут совершать перелёты на большие расстояния и в основном являются сухопутными существами, их распространение вызывало много вопросов. Теперь же становится понятно, как им удалось проникнуть практически в каждый уголок земли: они путешествовали, как на плотах, на разных частях Пангеи во время континентальных разломов.
Эту версию о пассивной миграции подтверждает тот факт, что сегодня на разных континентах живут многие родственные виды таракановых. Летопись окаменелостей также согласуется с этой гипотезой.
Исследователи полагают, что распространение многих других насекомых также можно отследить, опираясь на теорию дрейфа материков и данные об ископаемых останках.
Более подробно о "ленивой" миграции древних тараканов рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Molecular Biology And Evolution.
Кстати, ранее учёные выяснили, что каждый таракан обладает уникальными чертами личности. Вероятно, эта особенность также способствовала успешной эволюции вида.
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