Автомобиль взорвался на повороте в Нижнем Новгороде

Кроссовер Hyundai Tucson взорвался по ходу движения в Нижнем Новгороде, в результате инцидента водитель получил ожоги, еще три машины зацепило обломками, сообщает "В городе N". Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло около 16:00 в минувшую субботу, 10 февраля, в районе №18 на Казанском шоссе. На кадрах видно, что взрыв прогремел в тот момент, когда кроссовер дожидался поворота налево. Обломками забросало три оказавшихся поблизости автомобиля.

По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность газового оборудования — из-за утечки топлива взорвался расположенный в багажнике баллон. В результате 43-летний владелец Hyundai попал в больницу с ожогами, сама машина получила серьезные повреждения.