Суд над Буковским прекращен из-за его плохого состояния

Королевский суд английского города Кембридж прекратил судебный процесс по делу бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского, который обвиняется в изготовлении и хранении детской порнографии.

Как передает ТАСС, об этом заявил один из адвокатов Буковского Роберт Браун, сославшись на плохое самочувствие своего подзащитного.

Другой защитник Буковского, выступая в суде, попросил служителей Фемиды прекратить процесс, поскольку у его клиента имеется серьезное

заболевание сердца, легких, печени и почек.

Судья Гарет Хоксуорс отметил, что в ходе заседаний Буковский регулярно

засыпает и сообщил, что если бы речь дошла до дачи показаний правозащитником, "мы столкнулись бы с совершенно невозможной ситуацией".

Хоксуорс считает, что было бы несправедливым испытывать подсудимого в таких условиях. Вместе с тем он отметил, что если здоровье Буковского улучшится, процесс будет возобновлен.

В апреле 2015 года королевская прокурорская служба Великобритания предъявила Буковскому обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии. Сам Буковский многократно отвергал эти обвинения.