МАК начал расшифровку самописцев упавшего под Москвой Ан-148

К расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Самарских авиалиний" приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Самописцы были найдены на месте крушения самолета у деревни Степановское и доставлены в лабораторию.

По предварительным данным, лента самописцев находится в хорошем состоянии. Параметрический самописец может быть расшифрован в течение ближайших суток, отмечает ТАСС. Расшифровка параметрических данных даст информацию о том, как работали все систем самолета.

Расшифровка речевого самописца позволит специальной комиссии экспертов восстановить разговоры экипажа в кабине и с авиадиспетчерами.

Пассажирский самолет Ан-148 вылетел из Москвы в Орск 11 февраля. Через несколько минут после взлета из Домодедова он упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил. Мелкие обломки самолета разбросаны на площади диаметром около полутора километров. Следственный комитет России утверждает, что самолет взорвался уже после столкновения с землей.