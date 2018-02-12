Ирина Аввакумова в шаге от пьедестала в прыжках с трамплина

В олимпийском Пхенчхане завершился очередной соревновательный день, в ходе которого разыгрывались семь комплектов наград. Последними спор за медали завершали прыгуньи с трамплина. Победила норвежка Марен Лунгбю. Россиянка Ирина Аввакумова на четвертом месте.

Позиция лидера нашей национальной команды тем более обидна, что от 3-го места Аввакумову отделили 13,1 балла, что для прыжков с трамплина не очень много. Лунгбю показала результат 264,6 балла, на втором месте немка Катарина Альтхаус, на третьем – японская прыгунья Сара Таканаши.

Еще три российские спортсменки остались за пределами Топ-20 олимпийского турнира: Александра Кустова — 24-я, София Тихонова — 25-я, Анастасия Баранникова — 27-я.