У российского болельщика в Пхенчхане пытались отобрать флаг

Неприятный инцидент произошел во время соревнований по биатлону в олимпийском Пхенчхане. У болельщика из Свердловской области пытались отобрать российский флаг.

О происшествии рассказал сайт Чемпионат.com. "На биатлоне подошла женщина в немецкой одежде и сказала, что надо убрать наш флаг. Не знаю, почему. Мы сказали, что уберем, а сами не убрали. Она позвала полицию, которая заставила нас убрать флаг. Вернее, мы его только опустили, а убирать совсем не стали. Отобрать хотели, но флаг у нас на удочке – удочку не отдали! Мы спрашивали, по какой причине нужно убирать российский флаг, а они нам не объясняли", — рассказал болельщик сборной России.

При этом пострадавший от произвола болельщик сообщил, тот случай был единственным проявлением дискриминации в отношении тех, кто пришел поддержать спортсменов из России. "Все к нам относятся только положительно. Ни одной проблемы еще не было. Корейцы обнимаются, целуются, наши флаги мажут на щеки", — сообщил житель Свердловской области.