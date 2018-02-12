Две Кореи переиграли США

Вице-президент США Майкл Пенс вынужден смириться с желаниями Пхеньяна и Сеула двигаться навстречу друг другу.

В интервью Washington Post Пенс сделал заявление, которое свидетельствует о том, что Вашингтону приходится корректировать свою политику, чтобы не потерять контроль над ситуацией на корейском полуострове.

Олимпийские игры в Пхёнчхане послужили причиной беспрецедентной политической активности во взаимных контактах лидеров обеих Корей.

В итоге, на смену радикальному требованию первоочередного сворачивания Пхеньяном любой деятельности в ядерной сфере, приходит готовность со стороны США, сесть за стол переговоров.

Конечно, Вашингтон намерен и далее оставаться главным фигурантом процесса урегулирования на корейском полуострове. Пенс

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал Пенс, добавив, что "давление будет продолжаться КНДР по мнению альянса, не начнёт делать шаги к денуклеаризации".

Вашингтон намеренно пытается говорить не только от своего лица, но и от лица Сеула, тем самым пытаясь оставить его на орбите своих интересов.

США прекрасно понимают, что Южная Корея готова идти на гораздо большие компромиссы, чтобы сблизиться со своими северными соседями. Переговоры последних дней это ясно демонстрируют.

Визит и встречи на высшем уровне чиновников двух стран, совместное выступление корейских спортсменов на Олимпиаде, откровенно дружелюбное отношение в Пхёнчхане к приехавшим из КНДР артистам и спортсменам, всё это свидетельствует о намерении Юга вести переговоры с Севером без оглядки на позицию заокеанских партнёров.

Более того, Сеул согласовал с Вашингтоном перенос на более поздний срок ежегодных военных манёвров и учений, что не прошло незамеченным в Пхеньяне. КНДР на последнем военном параде в столице сократило количество продемонстрированной военной техники и не стало выводить на площадь системы с баллистическими ракетами, что сразу было расценено, как положительный сигнал, подаваемый руководством КНДР своим южным соседям.

Вытеснением Вашингтона на вторые роли грозит и историческое приглашение, доставленное в Сеул сестрой северокорейского лидера. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР.

Майкл Пенс оказался в ситуации, когда заявления Вашингтона очевидно стали наиболее воинственными из тех, что последние дни звучат на корейском полуострове, а потому США попросту вынуждены искать компромиссную позицию, чтобы не утратить статус переговорщика, без которого, якобы, двум корейским государствам никак не договориться.