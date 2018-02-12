Саакашвили вывезли с Украины на частном самолете

Задержанный в центре Киева лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили покинул Украину на частном самолете.

"Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань", — рассказал ТАСС сообщил источник в киевском аэропорту Борисполь. При этом собеседник агентства не уточнил, куда именно вылетел политик.

Между тем, по данным источника Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1", Саакашвили был отправлен в Польшу.

Михаил Саакашвили был задержан сегодня в киевском ресторане "Сулугуни" спецназовцами в камуфляжной форме.

За несколько часов до этих событий в СМИ появилось интервью президента Украины Петра Порошенко, в котором он рассказал, что Саакашвили не может быть украинским политиком, так как не является гражданином страны.

"Он должен быть гражданином, в соответствии с нашим законом, чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой. Он нарушил украинский закон и был осужден в Грузии", — сообщил украинский лидер.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В 2017 году Саакашвили отказался от губернаторства, а президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Осенью 2017 года Саакашвили буквально силой прорвался через польско-украинскую границу. Было возбуждено дело по пяти статьям. Иммиграционная служба Украины после этого заявляла, что намерена депортировать Саакашвили в Польшу.