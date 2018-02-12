Задержанный в Крыму украинский шпион признал, что работал на СБУ

Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что на допросе Давыденко рассказал, что должен был в Крыму собрать разведывательную информацию у человека по имени Виталий.

Давыденко был задержан сотрудниками ФСБ 11 февраля в Симферополе. Работая на СБУ, он собирал и передавал сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

