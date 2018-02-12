Новый регламент ГИБДД оставлен без изменений

Верховный суд не нашел нарушения Конституции в новых нормах ГИБДД. Иск подал юрист из Перми, который требовал отменить право инспекторов тормозить машины вне стационарных пунктов. Какие аргументы привел истец, и почему они оказались неубедительными?

Дело, которое рассматривал сегодня Верховный суд России, наверное, могло стать прецедентным или даже сенсационным. Юрист из Перми Константин Рудаков обратился с иском ни много ни мало к Министерству внутренних дел. По его мнению, новый регламент работы ГИБДД, принятый в ноябре прошлого года, нарушает его конституционные права равно как и права остальных автомобилистов нашей страны.

Если говорить конкретно, то истец не доволен пунктом 84.13: в нем идёт речь о том, что сотрудники автоинспекции теперь опять могут останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов. Константин уверен, что это приведет — и отчасти уже привело — к так называемым засадам, когда инспекторы в буквальном смысле караулят водителей из укрытия.

Последние восемь лет действовал запрет на остановку автомобилистов на трассах вдали от стационарных постов. В ноябре эта ситуация изменилась после введения нового административного регламента. Там сказано: патруль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной лишь естественными переломами рельефа и поворотами дороги. Одним словом, в засаде сидеть можно.

Истец уверен: новые правила могут привести к коррупции, потому что инспектор и водитель на дороге остаются один на один. Сам Константин Рудаков на заседание не явился, а вот административный ответчик — Министерство внутренних дел — прислало аж трёх своих представителей.

Они не раз повторяли, что остановка для проверки документов — это мера, которая позволяет выявить водителей без прав или в состоянии алкогольного опьянения, что, безусловно, влияет на безопасность всех участников движения. Другой весомый аргумент ведомства — то, что после 2011 года в России заметно сократилось количество стационарных постов. Даже прозвучала цифра: всего их 78, меньше чем регионов в стране. В итоге суд встал на сторону МВД.

— В удовлетворении административного искового заявления Рудакова Константина Павловича отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционную коллегию Верховного суда РФ в течение месяца.

Будет ли Константин Рудаков обжаловать это решение, пока неизвестно.