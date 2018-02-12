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Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 5 часов назад

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12 февраля 201820:37 Денис Давыдов

Все версии крушения Ан-148: катастрофу самолета в Подмосковье зафиксировала видеокамера

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета уже начали расшифровку бортовых самописцев разбившегося Ан-148. Первые данные могут появиться в ближайшие сутки. Как сообщили в Следственном комитете, разрушений на борту лайнера в воздухе не было. Самолет взорвался от удара о землю.

Поисковая операция уже без приставки "спасательная". Выживших нет. В сугробах найдены оба черных ящика, в том числе речевой самописец, куски фюзеляжа и фрагменты тел. Их сотни.

"Бортом ушла первая партия из 453 фрагментов погибших, — сообщили в МЧС. — Данный груз 200 доставляется в горбольницу города Москвы №6 и оттуда этапируется в судмедэкспертизу".

За сутки с лишним обследована площадь в 30 гектаров. Самолет упал в поле, хотя видно, как близко находится поселок. Камера на одном из домов сняла момент катастрофы. В 14:27 самолет столкнулся с землей. Полет оборвался через 4 минуты после взлета.

"В момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета. Изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе", — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Версий о причинах крушения несколько — от ошибки экипажа до отказа техники. Изымаются документы в аэропорту Домодедово, откуда вылетал самолет, в Саратове, где базируется перевозчик, и в Пензе. Там разбившийся Ан-148 был за несколько часов до катастрофы.

"Техсостояние на момент вылета из Пензы — без замечаний, процедуры приема выпуска были стандартными: это заправка водой, слив отработанных технических жидкостей, заправка керосином, — поясняет директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. — В аэропорту Пензы ушел в 6:44, практически полный был. После нас он совершил еще два рейса по направлению Москва — Саратов и Саратов - Москва".

То есть рейс Москва — Орск был у лайнера четвертым за неполные сутки. Для самолетов это нормальная нагрузка. Но вот что пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на свой источник в Ространснадзоре: минувшей осенью именно у разбившегося Ан-148 были выявлены нарушения в техническом обслуживании. Возможно, именно из-за интенсивности полетов у самолета вовремя не успевали менять масло.

"Периодичность замены масла и промывки фильтра в соответствии с программой технического обслуживания должна составлять 375 летных часов. На данном борту эти работы проводились с периодичностью 750 часов", — отмечает "МК".

В составе экипажа Ан-148 кроме пилотов и бортпроводников были два техника. Они осматривали самолет перед вылетом из Домодедова. О замечаниях диспетчерам не докладывали. Вылетели в Орск по расписанию. По данным сайта Flightradar, у которого есть данные телеметрии воздушного судна, Ан-148 оторвался от земли в 14:22 по московскому времени.

Начало полета прошло штатно: плавный набор высоты до 2 тысяч метров, потом отчего-то снижение до полутора тысяч, одновременно снижается скорость машины, потом снова набор высоты и падение.

"На месте происшествия комиссия занимается составлением схем расположения фрагментов на месте авиационного происшествия. Идет идентификация фрагментов, чтобы подготовить их к эвакуации с места авиационного происшествия", — заявили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Самолет принадлежал авиакомпании из Саратова. Оттуда и большинство членов экипажа. Техники вспоминают своих коллег — бортовых инженеров Олега Сергеева и Андрея Ревякина. Обоим за 50 лет. В профессии были не первый день.

"Я с ребятами говорил. Они улетали в прекрасном настроении - что Андрей, что Олег, — рассказывает начальник оперативного цеха авиакомпании "Саратовские авиалинии" Валерий Воробейчиков. – Олег — грамотный техник, много летал в составе экипажа. В отрыве от базы работали на самолетах".

Второй пилот Сергей Гамборян. У него налет небольшой — около 800 часов, но командир — опытнейший летчик. Валерий Губанов в гражданский флот перешел из военной авиации. Воевал в Афганистане, награжден медалью "За отвагу". На пассажирских самолетах налетал свыше 5 тысяч часов. А бортпроводникам Анастасии Славинской и Виктории Коваль не было еще и 30 лет.

"С Викой Коваль я училась вместе в школе бортпроводников, хорошая ответственная девочка, — рассказывает коллега девочек. — С Настей Славинской делали рейс перед моим отпуском, тоже очень хорошая девушка. Все очень добрые, молодые. Очень жалко".

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" заявила, что приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148 до выяснения всех обстоятельств катастрофы. В парке у перевозчика осталось пять таких машин.

В расписании московского аэропорта Домодедово сегодня есть рейс Москва — Орск. Вылет как обычно по расписанию в 14:10, но самолет не будет полностью загружен.

На табло еще значатся "Саратовские авиалинии", но рейс уже совмещен. Полет выполняет другая авиакомпания.

В Оренбургской области 12 февраля объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.

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