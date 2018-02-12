Олимпийский норовирус: заболевших уже более 200

Число заболевших норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане продолжает расти. Заболевших уже почти две сотни. А сегодня стали приходить сообщения о случаях заражения в России. Причем в регионах от Кореи весьма удаленных.

Норовирус — это то, что в народе принято называть кишечным гриппом. Как сообщили в оргкомитете Игр, сейчас проводится проверка качества водопроводной воды и продуктов питания, а также медобследование персонала. Среди спортсменов, к счастью, пока заболевших нет.

Существует три основных пути передачи норовируса: пищевой — через немытые овощи и фрукты; водный — если выпить жидкость, в качестве которой вы не уверены; контактно-бытовой — через немытые руки, предметы обиходы или посуду. Симптомы обычно проявляются в первые или вторые сутки с момента заражения: тошнота, температура, головная боль. После болезни вырабатывается иммунитет, но ненадолго. Спустя 2 месяца тот же самый норовирус может сразить вас вновь. Для заражения будет достаточно всего 10 частиц.

"Основной фактор передачи — это многокомпонентные салаты или все то, что не подвергается термической обработке. Вирус имеет особенность — он очень хорошо сохраняется на поверхностях и устойчив к дезинфицирующим средствам в обычной концентрации", — объясняет Елена Ежлова, начальник управления эпиднадзора Роспотребнадзора.

"Ужасающе заразное заболевание. Может распределяться по вентиляции. Никаких противовирусных не требуется, специфического типа вакцины нет. Не потому, что мы не могли создать, а просто потому что не требуется", — рассказывает Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

У взрослых острая фаза проходит достаточно быстро — через 3 дня, а вот для детей норовирус может закончиться даже реанимацией.

"Дети очень быстро обезвоживаются, и тут страх не какая-то интоксикация, а просто потеря жидкости, у детей очень быстро падает объем циркулирующей крови. Просто нужно отпаивать водой, есть специальные солевые растворы с глюкозой", — советует Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В России эпидемии норовируса пока нет, обычный сезонный подъем.