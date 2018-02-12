Путин провел телефонный разговор с президентом США

12 февраля 201821:20
Путин провел телефонный разговор с президентом СШАЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. В частности, темой беседы стало палестино-израильское урегулирование, рассказал российский лидер, принимая в Кремле президента Палестины Махмуда Аббаса.
"Хочу передать от него (Трампа) в ваш адрес самые наилучшие пожелания", — сообщил Владимир Путин в начале переговоров с Аббасом.
Президент РФ отметил глубину и качество российско-палестинских отношений, однако подчеркнул, что ситуация в регионе сейчас "далека от той, которую мы все хотели бы видеть", передает ТАСС.
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