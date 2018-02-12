Группа украинских диверсантов попыталась прорваться в ЛНР

Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию ЛНР. Об этом сообщили в народной милиции республики, уточнив, что силовики шли из населенного пункта Крымское в поселок Желобок.

По данным разведки, это была диверсионная группа из состава 58-й бригады ВСУ. Всего — около семи человек, сообщает телеканал "Россия 24". В ходе перестрелки трое из них были убиты, остальные отступили в направлении Урочище-Костомарова, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В Луганске полагают, что события 12 февраля лишний раз подтверждают: Киев хочет действовать исключительно силовым путем и готовит полномасштабное наступление.

По данным представителей Луганска, украинские военнослужащие в 16 часов 10 минут украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку поиска брешей в обороне Луганской республики и захвата позиций.

По диверсантам был открыт перекрестный огонь из штатного стрелкового оружия — пулеметов и автоматов. Потерь среди военнослужащих Луганской народной республики нет.