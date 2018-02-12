Boeing экстренно вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

Вылетевший из московского аэропорта Внуково пассажирский Boeing был вынужден экстренно вернуться назад из-за возникшего в салоне задымления.

Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в Сургут. В самолете находились более 130 человек. Посадка в аэропорту вылета прошла благополучно.

"Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал", — рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.