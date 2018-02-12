Сноха Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком

Ванесса Трамп — жена старшего сына президента США Дональда Трампа – оказалась в больнице после того, как открыла письмо, в котором оказался белый порошок. Конверт был адресован ее мужу, сообщает телеканал Fox News.

Между тем в полиции отметили, что госпитализация Ванессы Трамп является лишь мерой предосторожности. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.