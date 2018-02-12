Сергей Харитонов: "Я собираюсь "выстрелить" в ближайшее время очень серьезно"

25 февраля российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой в Екатеринбурге против американца Джоуи Белтрана. Бельтран известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, KOTC, Strikeforce, был претендентом на титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой станет главным событием турнира RCC 1 – Russian Cagefighting Championship.

О своем тренировочном лагере, спортивных планах, а также об отношении к решению МОК в отношении российских спортсменов рассказал российский тяжеловес в своем интервью.

- Расскажи подробнее про подготовку к бою с Белтраном, были ли какие-то нововведения?

- Мой тренировочный лагерь традиционно проходит в Таиланде. Подготовку целенаправленно к бою начал за месяц — по стандартной схеме, без нововведений. Укрепляем арсенал из старых запасов сил. Я постарался оптимизировать все свои ресурсы, чтобы исключить несколько этапов сборов. Тренируюсь разносторонне, работаю в партере и в стойке. На сборах мне помогает неоднократный чемпион мира по тайскому боксу Денис Гончаренок. Также работаю с ребятами-мастерами джиу-джитсу. Здесь всего хватает. Традиционно тренерский штаб дает беговую нагрузку, плавание, кроссфит, работаем на снарядах. Функционально настраиваюсь на все три раунда. Готовимся и ничего нового не изобретаем. В ближайшее время рассчитываю выйти на пик формы. Планирую подойти к бою в весе 125-127 килограммов.

- Что скажешь о сопернике, изучал ли, какие слабые места, чего стоит опасаться?

- Я всегда изучаю оппонента. Думаю, что с Бельтраном мне будет нелегко. Соперник опытный. Ветеран, не ветеран, но он моложе. У него было достаточно побед, он встречался со многими топовыми бойцами, как, например, с чемпионом UFC Стипе Миочичем. Проработал с ним все три раунда, но выстоял. Парень непростой, корявый, неудобный. Расслабляться нельзя, тем более, что у меня был перерыв после боя с Джеронимо дос Сантосом.

- В прошлом году анонсировали твой возможный бой с Минаковым?

- Это ерунда, фейковая новость, никакого боя не будет. Сейчас – это лишь пиар для организаторов, которые хотели этим боем привлечь к себе внимание. Здесь в России, конечно, отдаю предпочтение иностранцам. Если будут достойные бойцы из России, то почему бы и нет. Но я не хочу отвечать на теорию.

- Сергей Харитонов — боец, который будет драться где угодно, если предложат хорошие условия?

- Это все преувеличено. У меня есть свой план на мое будущее, и я сейчас, так скажем, только обкатываюсь. У меня есть "второе дыхание", и я собираюсь выстрелить в ближайшее время очень серьезно.

- Следишь ли за выступлениями российских спортсменов на зимней Олимпиаде, что скажешь по поводу того, что значительная часть ведущих российских спортсменов так и не получили право в ней участвовать?

- Сейчас во время подготовки у меня нет возможности следить за выступлениями на Олимпиаде, но переживаю за наших спортсменов. Жалею, что многие атлеты не поехали на Игры. Это все политика. Спортсмены здесь не виноваты, они готовились к старту до последнего решения суда. Процедура допуска спортсменов со стороны МОК, конечно, далека от прозрачности.

- Сергей Харитонов очень любит петь, какая твоя любимая песня?

- 25 февраля в Екатеринбурге на бой буду выходить под песню Геры Грача "Каскадер". Эта песня — это моя жизнь.