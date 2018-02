Выяснилось, во сколько лет формируются музыкальные вкусы

С помощью статистики популярного музыкального стриминг-сервиса Spotify журналист NY Times Сэт Стивенс-Давидовиц выяснил, в каком возрасте у мужчин и женщин формируется музыкальный вкус. Таким образом, автор ответил на вопрос, почему многие любимые песни детства остаются с нами на всю жизнь.

Журналист взял несколько хитов прошлых лет и подсчитал средний возраст их слушателей. Так, выяснилось, что популярную песню британской группы The Cure "Just Like Heaven" слушают, в основном, женщины чуть старше сорока, а комозиция Radiohead "Creep" популярна среди 38-летних мужчин.

Исходя из этого, Стивенс-Давидовиц сделал вывод, что музыкальный вкус мальчиков формируется в 13-16 лет (песня "Creep" вышла, когда большинству ее слушателей было 14 лет), а у девочек – в 11-14 лет. При этом пик меломании у мальчиков случается в 13-летнем возрасте, а у девочек – в 14-летнем.

Автор пишет также, что школьные увлечения влияют на девушек сильнее, чем на молодых людей.