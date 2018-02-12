Саакашвили о возвращении в Польшу: встретили хорошо и дали охрану

Выдворенный с Украины лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили после прилета в Польшу уже поспешил дать интервью СМИ.

"Меня приняли гостеприимно, со мной уже встретились депутаты парламента. Я имел разговор с руководством МВД страны, мне предоставили государственную охрану", — рассказал политик тбилисской телекомпании "Рустави-2".

Он также сообщил, что считает действия украинских властей неправомерными, и пообещал продолжить "мирную борьбу за смену власти в Украине и Грузии".

Михаил Саакашвили был задержан сегодня в киевском ресторане "Сулугуни", после чего его по реадмиссии на самолете вернули в страну предыдущего пребывания – Польшу. Как объяснил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, политик находился в стране незаконно.

В сентябре 2017 года лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили силой прорвался через польско-украинскую границу. Власти страны отказались признавать его беженцем. 6 февраля Окружной административный суд Киева повторно отказался признавать экс-президента Грузии беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты.