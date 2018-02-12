Биатлонист Бабиков избежал общения со СМИ, перебравшись через забор

Российский биатлонист Антон Бабиков по завершению гонки преследования на проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх отказался от общения с прессой. Для этого россиянину даже пришлось на необычный проступок – он был вынужден перелезть через ограждение для того, чтобы покинуть специальную зону для общения со СМИ.

Напомним, что Бабиков стартовал в гонке под 57-м номером и пришел к финишу пасьюта сороковым.

В своем Instagram Бабиков опубликовал пост, в котором выразил благодарность за поддержку, а тем, кто его активно критикует, пожелал переключить свое внимание на других.