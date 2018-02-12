На Олимпийских играх-2018 выявлен первый случай употребления допинга

На проходящих в южнокрейском Пхенчхане Олимпийских играх зафиксирован первый случай проваленного допинг-текста. Нарушение антидопинговых правил было выявлено у японского шорт-трекиста Кэя Сайто. При этом детали нарушения неизвестны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, спортсмен числился резервистом в заявке сборной Японии на мужскую эстафету в дистанции на 5000 метров. Решающие заезды в этой дисциплине состоятся 22 февраля.