Палестина не будет сотрудничать с США

Палестина отказывается сотрудничать с США в качестве посредника в процессе ближневосточного урегулирования.

Как передает "Интерфакс", об этом палестинский лидер Махмуд Аббас проинформировал мировую общественность в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он объяснил данный шаг несогласием с политикой нынешней американской администрации, в частности, переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

По словам Аббаса, данный жест стал пощечиной Палестине и признанием того, что Иерусалим является полностью израильским городом.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал о том, что Аббас намерен обсудить с Путиным новый вариант международного посредничества в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта. Речь идет о замене США в качестве главного посредника за столом переговоров.