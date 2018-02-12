Помощница генпрокурора США подала в отставку, не желая курировать "дело РФ"

Помощник генпрокурора США Рэйчел Брэнд, являющаяся третьим лицом в иерархии министерства юстиции, приняла решение уйти в отставку, так как не хотела, чтобы ей поручили курировать расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

В итоге 44-летняя Брэнд, занявшая свой пост в мае 2017 года, уйдет с государственной службы в течение ближайших недель. Она станет исполнительным вице-президентом компании Wolmart.

Женщина давно была недовольна работой в Минюсте. В частности, ее сердило то, что более чем через год после вступления в должность президента США Дональда Трампа многие ключевые посты в ведомстве оставались вакантными.

Кроме того, Брэнд опасалась, что в свете непрекращающейся критики со

стороны нынешнего главы Белого дома Трампа в адрес Рода Розенстайна, заместителя генерального прокурора, которому поручено расследование в отношении России, проводимое аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, Розенстайн может уйти со своей должности.

В свою очередь это означало, что его обязанности перешли бы к ней. Учитывая политизированность вопроса, Брэнд желала бы уклониться от такого развития событий, так как всячески избегала повышенного внимания прессы к своей персоне.