Тренер "Зенита" Манчини: против "Селтика" мы будем играть на победу

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини накануне игры его подопечных в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика" заявил, что в клубе думают исключительно о победе в предстоящем матче.

"Ничья не станет для нас хорошим результатом, хотя безусловно, это лучше поражения, – итальянский наставник в интервью газете "Спорт-экспресс". – Мы, как и "Селтик", будем стремиться показать наш лучший футбол. У соперника отличный наставник, однако мы настроены играть только на победу".

Также Манчини рассказал о ранних противостояниях против "кельтов" в бытность его работы в итальянском "Интере".

"От тех матчей мне помниться та невероятная атмосфера в Глазго, где против их команды всегда очень сложно играть. Шотландцы предпочитают агрессивную манеру игры, они настойчивы и матчи складываются непростыми. Для того, чтобы пройти эту команды, необходимо отдать все силы на поле, тем более, что "Зенит" с декабря не имел практики игры в официальных матчах. И из-за этого у нас могут возникнуть проблемы. Но мы сделаем все, чтобы этот фактор не сказался на итоговом результате".

Напомним, что питерцы проведут свой выездной поединок против "Селтика" 15 февраля, ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.