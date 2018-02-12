Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита

Актриса Ольга Сидорова сообщила, что сын режиссера Сергея Соловьева Дмитрий умер от панкреатита. Она предположила, что заболевание поджелудочной железы могло стать осложнением после гриппа, сообщает РИА Новости.

Актеру и продюсеру Дмитрию Соловьеву было 43 года. Он стал известным после исполнения главной роли в фильме "Нежный возраст". До этого он снялся в картине "Дом под звездным небом". В 2016 году на экраны вышел фильм "Ке-ды", в работе над которым Соловьев-младший принимал участие как продюсер.

Прощание с Дмитрием Соловьевым пройдет 14 февраля в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Церемония начнется в 10:30.