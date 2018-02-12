Самолет-разведчик ВВС США засекли у российской границы

Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку у западной границы Российской Федерации. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Mil Radar.

Как уточняется, Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, дислоцированный на британской базе Mildenhall, выполнял миссию в Прибалтике. В ходе нее он облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушное пространство Литвы и Польши.

Ранее самолет того же типа фиксировали в небе над нейтральными водами Балтийского моря, напоминает РИА Новости.

С начала 2018 года американские самолеты-разведчики пролетали у западных границ Российской Федерации не менее 14 раз. В конце января текущего года стало также известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawkнад у берегов Крыма над акваторией Черного моря.