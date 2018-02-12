США планируют выделить миллиард на уничтожение своего химического оружия

Соединенные Штаты Америки планируют выделить в 2019 финансовом году почти один миллиард долларов на уничтожение собственного арсенала химического оружия. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил глава бюджетного управления Сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен.

Ранее в тот же день администрация Соединенных Штатов представила свой проект федерального бюджета на рассмотрение конгресса.

Как заявил Чемберлен на брифинге, сухопутные войска запросили на одобренную конгрессом программу химического разоружения 994 миллиона долларов.

Представитель Пентагона отметил, что этот проект бюджета предусматривает поддержку функционирования в 2019 году объектов в Блюграсс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо). Чемберлен назвал их пилотными предприятиями по уничтожению химических материалов, передает РИА Новости.

В Соединенных Штатах Америки 2019 финансовый год начинается в октябре 2018 года.