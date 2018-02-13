Порошенко подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности Романа Романова – генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". С текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.

Ранее в понедельник, 12 февраля, глава "Укроборонпрома" заявил о решении покинуть должность руководителя концерна, напоминает ТАСС. Как подчеркнул Романов, заявление об этом он написал еще в 2017 году.

На заседании 31 января кабинет министров Украины по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана одобрил рекомендацию Порошенко уволить Романа Романова с должности генерального директора "Укроборонпрома", которую он занимает 3,5 года. В конце 2017 года Гройсман заявлял, что считает необходимым уволить Романова из-за ситуации с долгами по зарплате, сложившейся на Николаевском судостроительном заводе.

На этом заседании правительства также было принято решение о введении в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" экс-руководителя Агентства передовых оборонных исследовательских проектов министерства обороны США Энтони Тетера.

"Укроборонпром" объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под управлением государства.