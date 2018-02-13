Голландского конькобежца подозревают в оскорблении средним пальцем

Тема:
Олимпиада-2018 1 час назад
Голландского конькобежца подозревают в оскорблении средним пальцемЧитайте нас в Telegram
Конькобежца из Нидерландов Шинки Кнегта обвиняют в оскорблении участников цветочной церемонии. Корейские болельщики рассмотрели в одном из жестов голландца неуважительное отношение – на фото он показал средний палец.
Сам спортсмен утверждает, что если это и произошло, то сделано это было не специально.
"Похоже, что во время цветочной церемонии я продемонстрировал средний – приводит слова Кнегта ТАСС со ссылкой на The Korea Times. – Это произошло не специально – я просто очень плохо получился на фотографии. Но повторюсь – это было не специально, потому что я просто держал игрушку".
Напомним, что этот инцидент произошел сразу после прокатки дистанции 1500 метров. Голландец стал серебряным призером, золото завоевал кореец Ли Хе Джун, а обладателем бронзовой медали стал представитель команды Олимпийских атлетов из России Семен Елистратов.
Ранее по теме
-
На Олимпийских играх-2018 выявлен первый случай употребления допинга3 часа назад
-
Биатлонист Бабиков избежал общения со СМИ, перебравшись через забор4 часа назад
-
Олимпийский норовирус: заболевших уже более 2005 часов назад
-
Символ Олимпиады застрял в дверном проеме6 часов назад
-
У российского болельщика в Пхенчхане пытались отобрать флаг8 часов назад
-
Ирина Аввакумова в шаге от пьедестала в прыжках с трамплина8 часов назад
КороткоПоказать все новости
Олимпиада-2018
-
Российские фигуристы выиграли командное серебро
- Спортивный подвиг лыжника Дениса Спицова
- Участников соревнований преследует неизвестный вирус
- Мартен Фуркад выиграл первую медаль в Корее
- Полное расписание трансляций Олимпиады
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
Выбор редакции
-
Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет
- СМИ проникли в элитную тюрьму для арабских принцев
- Фигуристка в Южной Корее спасла от съедения таксу
- Оставшись одни, "инвалиды" откинули костыли и сыграли в футбол
- Легенды хоккея провели благотворительный матч в Норильске
- Туристку сняли с круизного лайнера после драки из-за очереди в туалет
Экономика
-
Рынки: волмагеддон, или мгновенная чистка
- Криптовалюты РФ: каким будет закон?
- Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности
- Минимальная цена на водку в России не вырастет
- Сколько стоят снегопады?
Недвижимость
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
Вести.Медицина
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
Вести в 20.00
-
Все версии крушения Ан-148
- Олимпийский норовирус: заболевших уже более 200
- Бесовщина в доме Булгакова
Москва 24
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
Вести-Москва
-
В Домодедово прилетели родственники погибших в катастрофе Ан-148
- ДТП на Андроньевской набережной - уже не первое
- Новый регламент ГИБДД оставлен без изменений
- На Фрунзенской набережной возродят уникальный сад Травникова
- В Москве открыли первый детский центр "Союзмультфильма"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
Наука
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
Фильм Про
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Моя Планета
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
Телеканал "Россия"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
Телеканал "Культура"
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном