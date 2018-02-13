Голландского конькобежца подозревают в оскорблении средним пальцем

Конькобежца из Нидерландов Шинки Кнегта обвиняют в оскорблении участников цветочной церемонии. Корейские болельщики рассмотрели в одном из жестов голландца неуважительное отношение – на фото он показал средний палец.

Сам спортсмен утверждает, что если это и произошло, то сделано это было не специально.

"Похоже, что во время цветочной церемонии я продемонстрировал средний – приводит слова Кнегта ТАСС со ссылкой на The Korea Times. – Это произошло не специально – я просто очень плохо получился на фотографии. Но повторюсь – это было не специально, потому что я просто держал игрушку".

Напомним, что этот инцидент произошел сразу после прокатки дистанции 1500 метров. Голландец стал серебряным призером, золото завоевал кореец Ли Хе Джун, а обладателем бронзовой медали стал представитель команды Олимпийских атлетов из России Семен Елистратов.