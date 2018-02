Ассанж рассказал о конверте с белым порошком, полученном из США

Создатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что на прошлой неделе получил конверт с белым порошком, как и Ванесса Трамп – супруга Дональда Трампа – младшего.

Жену Дональда Трампа – младшего госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. "Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник (6 февраля)", — написал Ассанж на своей странице в Twitter. На конверте была почтовая марка Соединенных Штатов Америки.

Donald Trump Jr.'s wife hospitalized after opening envelope with white powder. Oddly, I received one last Tuesday (a terrorism offense in UK law) which was handed to diplomatic police. The stamp? From the US. https://t.co/PTCDlaK8NK