СМИ: МОК по итогам 2017 года ушел в минус почти на 100 миллионов долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что за 2017 год организация недосчиталась круглой суммы – порядка 99 миллионов долларов. Сообщается, что такие финансовые потери стали неожиданными для представителей МОК, поскольку ранее они заключили ряд спонсорских соглашений, до 2020 года. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Inside The Games.

Согласно опубликованному финансовому отчету, известно, что большая часть средств были выделены Национальному олимпийскому комитету США по специальной программе развития – сумма составляет 91,6 миллиона долларов. В то же время олимпийские комитеты остальных стран получили в общей сложности 77,9 миллиона долларов.