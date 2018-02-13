Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку

Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставкуЧитайте нас в Telegram
Правящая партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) дает президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. В противном случае он будет снят с должности, передает телерадиокомпания SABC.
12 февраля исполнительный комитет партии собрался на заседание, чтобы вынести решение о судьбе президента Зумы.
Лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию президента, чтобы сообщить Зуме решение партии, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что президент ЮАР Джейкоб Зума из-за скандала вокруг траты госимущества уйдет в отставку после согласования списка условий. Договоренность была достигнута между Рамафосой и Зумой.
В последнее время правящая партия ЮАР испытывает давление оппозиции из-за скандала вокруг траты государственного имущества. С 2014 года оппозиция не раз срывала заседания законодательного собрания, требуя от Зумы возврата денег в государственную казну. Зума отрицал вину и утверждал, что за всеми денежными операциями следили спецслужбы правительства.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году. Тогда должны пройти выборы главы Южно-Африканской Республики.
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