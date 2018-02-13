Трамп: США готовы помочь России в расследовании авиакатастрофы в Подмосковье

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, беседуя по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил о готовности США оказать помощь властям Российской Федерации в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье 11 февраля текущего года.

В сообщении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с крушением рейса №703 авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля.

Ранее Белый дом выразил соболезнования семьям погибших и российскому народу в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, напоминает агентство "Интерфакс".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все погибли.