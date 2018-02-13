Футболист "Реала" Иско может перейти в "МанЮнайтед" за 150 млн евро

Испанский полузащитник "Реала" Иско может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что манкунианцы готовы заплатить за хавбека порядка 150 миллионов евро. Помимо "Юнайтед" свой интерес к испанцу также проявил и "Манчестер Сити", который предлагает за него "Королевскому клубу" 100 миллионов. Об этом сообщает еженедельник"Футбол" со ссылкой на испанское издание Don Balon.

Напомним, что Иско провел в нынешнем сезоне чемпионата Испании 19 игр, отметившись в них пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом отметим, что в последнее время футболист не имеет постоянной игровой практики, в основном выходя на замену.

Действующее соглашение игрока со "сливочными" действует до лета 2022 года.