Керлингисты из России завоевали бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте

Керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали обладателями бронзовых медалей в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Атлеты из России в матче за третье место одержали победу со счетом 8:4 над норвежцами Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном. Эта медаль стала для российских керлингистов первой в истории Олимпийских игр — ранее у спортсменов из России не было ни одной медали в этом виде спорта.

Также бронза Брызгаловой и Крушельницкого стала третьей медалью для команды Олимпийских атлетов из России на Олимпиаде-2018. Ранее еще одну бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, а серебро в копилку общекомандного зачета принесли фигуристы в командных соревнованиях.

Отметим, что наши керлингисты уже встречались с норвежцами на групповой стадии Игр, и тогда российская пара также праздновала успех (4:3).

Золотые медали в дисциплине дабл-микст разыграют сборные Канады и Швейцарии. Финал состоится 13 февраля в 14:05 по московскому времени.