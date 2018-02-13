Первая медаль сборной Китая на Олимпиаде в Пхенчхане

В столице Олимпийских игр-2018 – южнокорейском Пхенчхане, определился чемпион в соревнованиях по сноуборду среди женщин. В дисциплине хаф-пайп золотую медаль завоевала Хлоя Ким из США. Лучшим ее результатом из двух попыток стали набранные 98.25 балла.

Следом за Ким расположилась китайская спортсменка Лю Цзяюй (89.75), завоевавшая серебро Олимпиады-2018. Бронзовую медаль завоевала Ариэль Голд из США. Она набрала 85.75 балла.

Российскими спортсменками данная дисциплина представлена не была.