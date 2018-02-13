Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Торонто"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа Бэй Лайтнинг" в гостях играла с "Торонто Мэйпл Лифз". Команда Никиты Кучерова не смогла одержать гостевую победу даже несмотря на два набранных россиянином очка.

"Листья" за полчаса игрового времени смогли уверенно повести в счете, когда две шайбы и результативная передача Уильяма Нюландера к 32-й минуте позволили "Торонто" выигрывать со счетом 3:0. Однако "молнии" при активном участии Кучерова буквально за пять минут смогли выровнять положение. Но победителем в противостоянии вышли хозяева льда, когда Джеймс ван Римсдайк принес победу своему клубу со счетом 4:3.

Кучеров по итогам матча набрал свое 71 (30+41) очко в сезоне.

"Тампа" несмотря на поражение с 79 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как "Торонто" с 73-мя расположилось на четвертой строчке.