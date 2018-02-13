Саакашвили обещает вернуться на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться из Польши на Украину, и уверен, что найдёт для этого способ, сообщает "Россия 24".

13 февраля Саакашвили организует пресс-конференцию, чтобы рассказать о своих планах.

Тем временем в Тбилиси ждут ответа Варшавы на запрос об экстрадиции Саакашвили, отправленный еще в августе прошлого года.

Политика выдворили в Польшу накануне. Погранслужба Украины заявила, что юридических оснований для возвращения у Саакашвили нет.