Состояние пострадавших при аварийной посадке Ми-8 в Томской области стабильное

Трое пострадавших во время аварийной посадки вертолета Ми-8 в Томской области сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина – в тяжелом состоянии. Такие данные сообщили во вторник, 13 февраля, представители областной администрации.

В 15:55 по местному времени (11:55 по времени Москвы) вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, произвел аварийную посадку примерно в 42 километрах от села Александровское (Александровский район, Томская область). В результате ЧП два человека погибли, еще четверо были ранены.

Как уточнил главный врач Стрежевской городской больницы Олег Каминский, пострадавших оперативно доставили в Стрежевскую больницу с травмами разной степени тяжести, ушибами, переломами и общим переохлаждением организма.

При поступлении всем пострадавшим провели диагностические процедуры. В результате два человека были госпитализированы в хирургическое отделение больницы, еще два – в реанимационное. Врачи планируют перевод одного из них в общее отделение уже сегодня, 13 февраля. В больнице есть все необходимые медикаменты и оборудование. Нет никакой необходимости в переводе пациентов в больницы Томска, передает РИА Новости.