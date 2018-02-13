В главном храме Орска проходят поминальные службы по погибшим при крушении Ан-148

В главном храме Орска — Свято-Георгиевском кафедральном соборе — проходит панихида по погибшим при крушении Ан-148. Богослужения будут совершаться и в других церквях епархии в течение сорока дней. Жители Орска несут цветы на Комсомольскую площадь в центре города, а также к школе, где учился один из погибших в авиакатастрофе. Накануне в Оренбургской области был день траура. Полеты самолетов Ан-148 временно приостановлены. На месте трагедии продолжается поиск обломков воздушного судна и тел погибших. В Междугосударственном авиационном комитете начали расшифровку бортовых самописцев. Это поможет выяснить причины крушения.



Официальный день траура, объявленный в Оренбуржье, завершился. Однако, у импровизированных мемориалов, которые расположились буквально по всему городу, не гаснут свечи. К ним продолжают идти люди, чтобы возложить цветы и просто помолчать в тишине.

Поток людей не заканчивается: слезы не остановить, боль не утешить. Гвоздики и розы, горы цветов и игрушек, факелы ярких свечей. У стихийного мемориала мама пытается найти силы — принесла любимую шоколадку сына. Рядом — незнакомые люди. Горе других тысячи людей принимают как свое.

Помощь родственникам погибших предлагают совсем незнакомые люди. Специально для этого открыт фонд помощи семьям погибших. Реквизиты единственного счета опубликованы на сайте правительства Оренбургской области. Десятки трудовых коллективов решили перечислить в счет фонда свой однодневный заработок. А в ближайшие дни правительства Оренбургской и Московской областей приступят к выплатам родственникам.

В Орске остаются специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС. Родственники живут в ожидании результатов исследований судмедэкспертов. Только по итогам их работы семьи смогут похоронить останки близких людей.

Сегодня в Свято-Георгиевском кафедральном соборе по погибшим в авиакатастрофе совершат панихиду. Во всех храмах области все 40 дней имена 71 погибшего человека будут звучать в молитвах.