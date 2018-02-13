В главном храме Орска проходят поминальные службы по погибшим при крушении Ан-148

Тема:
Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 17 минут назад
В главном храме Орска проходят поминальные службы по погибшим при крушении Ан-148Читайте нас в Telegram
В главном храме Орска — Свято-Георгиевском кафедральном соборе — проходит панихида по погибшим при крушении Ан-148. Богослужения будут совершаться и в других церквях епархии в течение сорока дней. Жители Орска несут цветы на Комсомольскую площадь в центре города, а также к школе, где учился один из погибших в авиакатастрофе. Накануне в Оренбургской области был день траура. Полеты самолетов Ан-148 временно приостановлены. На месте трагедии продолжается поиск обломков воздушного судна и тел погибших. В Междугосударственном авиационном комитете начали расшифровку бортовых самописцев. Это поможет выяснить причины крушения.
Официальный день траура, объявленный в Оренбуржье, завершился. Однако, у импровизированных мемориалов, которые расположились буквально по всему городу, не гаснут свечи. К ним продолжают идти люди, чтобы возложить цветы и просто помолчать в тишине.
Поток людей не заканчивается: слезы не остановить, боль не утешить. Гвоздики и розы, горы цветов и игрушек, факелы ярких свечей. У стихийного мемориала мама пытается найти силы — принесла любимую шоколадку сына. Рядом — незнакомые люди. Горе других тысячи людей принимают как свое.
Помощь родственникам погибших предлагают совсем незнакомые люди. Специально для этого открыт фонд помощи семьям погибших. Реквизиты единственного счета опубликованы на сайте правительства Оренбургской области. Десятки трудовых коллективов решили перечислить в счет фонда свой однодневный заработок. А в ближайшие дни правительства Оренбургской и Московской областей приступят к выплатам родственникам.
В Орске остаются специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС. Родственники живут в ожидании результатов исследований судмедэкспертов. Только по итогам их работы семьи смогут похоронить останки близких людей.
Сегодня в Свято-Георгиевском кафедральном соборе по погибшим в авиакатастрофе совершат панихиду. Во всех храмах области все 40 дней имена 71 погибшего человека будут звучать в молитвах.
-
Трамп: США готовы помочь России в расследовании авиакатастрофы в Подмосковье4 часа назад
-
Все версии крушения Ан-148: катастрофу самолета в Подмосковье зафиксировала видеокамера10 часов назад
-
Слезы, цветы и свечи: Орск скорбит по погибшим в авиакатастрофе10 часов назад
-
МАК начал расшифровку самописцев упавшего под Москвой Ан-14812 часов назад
-
Крушение Ан-148: оба черных ящика найдены16 часов назад
-
Следком: Ан-148 взорвался после падения16 часов назад
-
Брызгалова и Крушельницкий - призеры Игр-2018
- Российские фигуристы выиграли командное серебро
- Участников соревнований преследует неизвестный вирус
- Спортивный подвиг лыжника Дениса Спицова
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
-
Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет
- СМИ проникли в элитную тюрьму для арабских принцев
- Фигуристка в Южной Корее спасла от съедения таксу
- Оставшись одни, "инвалиды" откинули костыли и сыграли в футбол
- Легенды хоккея провели благотворительный матч в Норильске
- Туристку сняли с круизного лайнера после драки из-за очереди в туалет
-
Рынки: волмагеддон, или мгновенная чистка
- Криптовалюты РФ: каким будет закон?
- Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности
- Минимальная цена на водку в России не вырастет
- Сколько стоят снегопады?
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Все версии крушения Ан-148
- Олимпийский норовирус: заболевших уже более 200
- Бесовщина в доме Булгакова
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
В Домодедово прилетели родственники погибших в катастрофе Ан-148
- ДТП на Андроньевской набережной - уже не первое
- Новый регламент ГИБДД оставлен без изменений
- На Фрунзенской набережной возродят уникальный сад Травникова
- В Москве открыли первый детский центр "Союзмультфильма"
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Олимпиада-2018
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали
Дневник Зимней Олимпиады - 2018
Некультурно отдохнули: в Перми в "Доме культуры" избит DJ Smash
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 февраля 2018 года
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 13 февраля 2018 года
Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности
Самолет-разведчик ВВС США засекли у российской границы
Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
Криптовалюты РФ: каким будет закон?
Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками
Google переработает Android для смартфонов с "бровью"
Телеканал "Мультимузыка" стал лидером по времени просмотра
Лучшие фильмы и сериалы-2017: выбор Гильдии сценаристов США
Skoda Octavia получит новую технологичную опцию
Программа "60 минут по горячим следам"
8 невероятных фактов о золотых медалях Олимпиады
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки
50 мультгероев, которым решили не давать имени
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере