Тема:

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 17 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 февраля 201806:47 Руслан Бикбулатов

В главном храме Орска проходят поминальные службы по погибшим при крушении Ан-148
Читайте нас в Telegram

В главном храме Орска — Свято-Георгиевском кафедральном соборе — проходит панихида по погибшим при крушении Ан-148. Богослужения будут совершаться и в других церквях епархии в течение сорока дней. Жители Орска несут цветы на Комсомольскую площадь в центре города, а также к школе, где учился один из погибших в авиакатастрофе. Накануне в Оренбургской области был день траура. Полеты самолетов Ан-148 временно приостановлены. На месте трагедии продолжается поиск обломков воздушного судна и тел погибших. В Междугосударственном авиационном комитете начали расшифровку бортовых самописцев. Это поможет выяснить причины крушения.

Официальный день траура, объявленный в Оренбуржье, завершился. Однако, у импровизированных мемориалов, которые расположились буквально по всему городу, не гаснут свечи. К ним продолжают идти люди, чтобы возложить цветы и просто помолчать в тишине.

Поток людей не заканчивается: слезы не остановить, боль не утешить. Гвоздики и розы, горы цветов и игрушек, факелы ярких свечей. У стихийного мемориала мама пытается найти силы — принесла любимую шоколадку сына. Рядом — незнакомые люди. Горе других тысячи людей принимают как свое.

Помощь родственникам погибших предлагают совсем незнакомые люди. Специально для этого открыт фонд помощи семьям погибших. Реквизиты единственного счета опубликованы на сайте правительства Оренбургской области. Десятки трудовых коллективов решили перечислить в счет фонда свой однодневный заработок. А в ближайшие дни правительства Оренбургской и Московской областей приступят к выплатам родственникам.

В Орске остаются специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС. Родственники живут в ожидании результатов исследований судмедэкспертов. Только по итогам их работы семьи смогут похоронить останки близких людей.

Сегодня в Свято-Георгиевском кафедральном соборе по погибшим в авиакатастрофе совершат панихиду. Во всех храмах области все 40 дней имена 71 погибшего человека будут звучать в молитвах.

Ранее по теме

Коротко

06:41

Брызгалова и Крушельницкий: именно за олимпийской медалью мы сюда и ехали

05:48

Первая медаль сборной Китая на Олимпиаде в Пхенчхане

04:46

Керлингисты из России завоевали бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте

03:29

В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья

03:03

В Вене похищена трехлетняя девочка из России, возбуждено уголовное дело

02:19

Трамп: США готовы помочь России в расследовании авиакатастрофы в Подмосковье

01:19

Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Керлингисты из России завоевали бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте

Керлингисты из России завоевали бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте

2 часа назад
Циклон "Гита" обрушился на Королевство Тонга в Тихом океане, 70 % домов разрушено

Циклон "Гита" обрушился на Королевство Тонга в Тихом океане, 70 % домов разрушено

2 часа назад

Трансляции

Олимпиада-2018. Сноуборд. Хаф-пайп. Мужчины. Квалификация
09:00

Олимпиада-2018. Скелетон. Мужчины. 3 и 4 заезд
10:30

Олимпиада-2018. Хоккей. Женщины. Группа А. Канада - Финляндия
11:20

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Спринт. Квалификация
Все трансляции
В Вене похищена трехлетняя девочка из России, возбуждено уголовное дело

В Вене похищена трехлетняя девочка из России, возбуждено уголовное дело

4 часа назад
Трамп: США готовы помочь России в расследовании авиакатастрофы в Подмосковье

Трамп: США готовы помочь России в расследовании авиакатастрофы в Подмосковье

4 часа назад
Порошенко подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова

Порошенко подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова

6 часов назад
Фигурист Климов опроверг информацию о завершении карьеры

Фигурист Климов опроверг информацию о завершении карьеры

4 часа назад
Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита

Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита

7 часов назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали

Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали

15 часов назад
Дневник Зимней Олимпиады - 2018

Дневник Зимней Олимпиады - 2018

6 часов назад
72
Некультурно отдохнули: в Перми в "Доме культуры" избит DJ Smash

Некультурно отдохнули: в Перми в "Доме культуры" избит DJ Smash

7 часов назад
414
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 февраля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 февраля 2018 года

7 часов назад
380
В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья

В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья

3 часа назад
"Мнение": Николай Никифоров о новой системе видеонаблюдения на выборах

"Мнение": Николай Никифоров о новой системе видеонаблюдения на выборах

5 часов назад
16
Футболист "Реала" Иско может перейти в "МанЮнайтед" за 150 млн евро

Футболист "Реала" Иско может перейти в "МанЮнайтед" за 150 млн евро

4 часа назад
СМИ: МОК по итогам 2017 года ушел в минус почти на 100 миллионов долларов

СМИ: МОК по итогам 2017 года ушел в минус почти на 100 миллионов долларов

5 часов назад
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 13 февраля 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 13 февраля 2018 года

9 часов назад
96
Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку

Правящая партия ЮАР дает президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку

5 часов назад
Ассанж рассказал о конверте с белым порошком, полученном из США

Ассанж рассказал о конверте с белым порошком, полученном из США

6 часов назад
Все версии крушения Ан-148: катастрофу самолета в Подмосковье зафиксировала видеокамера

Все версии крушения Ан-148: катастрофу самолета в Подмосковье зафиксировала видеокамера

10 часов назад
Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности

Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности

22 часа назад
Самолет-разведчик ВВС США засекли у российской границы

Самолет-разведчик ВВС США засекли у российской границы

7 часов назад
Помощница генпрокурора США подала в отставку, не желая курировать "дело РФ"

Помощница генпрокурора США подала в отставку, не желая курировать "дело РФ"

8 часов назад
На Олимпийских играх-2018 выявлен первый случай употребления допинга

На Олимпийских играх-2018 выявлен первый случай употребления допинга

8 часов назад
Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова

Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова

12 часов назад
Криптовалюты РФ: каким будет закон?

Криптовалюты РФ: каким будет закон?

22 часа назад
Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками

Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками

10 часов назад
Google переработает Android для смартфонов с "бровью"

Google переработает Android для смартфонов с "бровью"

10 часов назад
Телеканал "Мультимузыка" стал лидером по времени просмотра

Телеканал "Мультимузыка" стал лидером по времени просмотра

11 часов назад
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах

Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах

12 часов назад
Лучшие фильмы и сериалы-2017: выбор Гильдии сценаристов США

Лучшие фильмы и сериалы-2017: выбор Гильдии сценаристов США

13 часов назад
Гид покупателя: cмартфон с "высоким" экраном дешевле 20 тысяч рублей

Гид покупателя: cмартфон с "высоким" экраном дешевле 20 тысяч рублей

14 часов назад
Skoda Octavia получит новую технологичную опцию

Skoda Octavia получит новую технологичную опцию

14 часов назад
Маленький кроссовер от Renault предстал в "супергеройской" версии

Маленький кроссовер от Renault предстал в "супергеройской" версии

15 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

16 часов назад
328
Хорваты готовятся представить очень дорогой электромобиль с автопилотом

Хорваты готовятся представить очень дорогой электромобиль с автопилотом

16 часов назад
8 невероятных фактов о золотых медалях Олимпиады

8 невероятных фактов о золотых медалях Олимпиады

17 часов назад
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки

Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки

18 часов назад
50 мультгероев, которым решили не давать имени

50 мультгероев, которым решили не давать имени

20 часов назад
Столичные застройщики начинают гонку за деньгами дольщиков

Столичные застройщики начинают гонку за деньгами дольщиков

21 час назад
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

12.02.2018 01:30
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

07.02.2018 17:25