В Москве продолжит повышаться давление

В Московском регионе во вторник ожидается мороз до минус 10 градусов, переменная облачность, передает РИА Новости. По информации Центра погоды ФОБОС, погода обусловлена западной периферией сибирского антициклона, поэтому сохранится переменная облачность, без осадков. В Москве во вторник ожидается восточный ветер — 2-5 метров в секунду, температура в столице минус 6 — минус 8, в Подмосковье — минус 5 — минус 10 градусов. При этом атмосферное давление в столице продолжит повышаться и составит 755 миллиметров ртутного столба.