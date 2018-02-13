Обломки Ан-148 в Подмосковье взрывом разбросало на 30 гектаров

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдено почти 500 обломков самолета и около полутора тысяч фрагментов тел погибших. Все это было разбросано на площади более 30 гектаров. Работы на месте авиакатастрофы продолжаются.

13 февраля, как ожидается, появится первая расшифровка бортовых самописцев разбившегося лайнера. Черные ящики нашли накануне и сразу же отправили специалистам Межгосударственного авиационного комитета, напоминает канал "Россия 24".

Поисковая операция на месте крушения вступила в завершающую стадию, пояснил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. Минувшей ночью спасатели работали в трудных условиях в три смены. Спасатели практически вручную просеивали снег в поисках обломков самолета.

К подъему крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения должна приступить инженерная техника. Все обломки самолета будут отправлены в Жуковский.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля выполнял рейс из Москвы в Орск. Он пропал с экранов радаров через четыре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна найдены у деревни Степановское Раменского района. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил.