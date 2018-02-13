Выдворенный Саакашвили готовит план по возвращению на Украину

Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину. Он утверждает, что найдет способ, как это сделать. Опальный политик сейчас в Польше. Его выгнали из страны накануне при поддержке бойцов группы захвата украинской Госпогранслужбы. Сегодня бывший одесский губернатор собирает специальную пресс-конференцию в Варшаве.

В своем первом после депортации интервью экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признался в любви к польскому народу.

"Меня хорошо встретили в Польше. А украинская сторона повела себя возмутительно. Меня незаконно похитили. Но Польша показала себя с наилучшей стороны, я очень благодарен им", — заявил политик.

Встречавшим его в аэропорту Варшавы депутатам польского Сейма и журналистам он пообещал продолжить борьбу на Украине и в Грузии, а произошедшее в Киеве назвал похищением. Выдворение с Украины происходило так стремительно, что Саакашвили даже не успел расплатиться за обед в столичном ресторане "Сулугуни". Однако, как сообщили официанты заведения, голодным он не остался. Политик уже доел хинкали и хачапури, когда в зал ворвались люди в камуфляже. Его охранники попыталась оказать сопротивление, но безуспешно.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины совместно с представителями миграционной службы и национальной полиции в считанные минуты вывели Михаила Саакашвили на улицу. На кадрах с камер наблюдения, установленных в ресторане, хорошо видно, что политика крепко держат сразу пять человек. Саакашвили принудительно посадили в микроавтобус, который увез бывшего президента Грузии в аэропорт Борисполь. Спецрейсом задержанного отправили в Польшу. Именно из этой страны он и попал на Украину осенью прошлого года. В Киеве подчеркнули, что выдворение происходило с соблюдением всех юридических формальностей и в соответствии с решением суда, признавшего, что Саакашвили находится на территории Украины незаконно.

Еще летом 2017 года бывший глава одесской обладминистрации был лишен украинского гражданства из-за того, что при подаче документов на его получение не указал, что в Грузии на него заведено уголовное дело. Однако это не остановило политика, и незаконно вернувшись на Украину, он начал организовывать шествия и требовать отставки Петра Порошенко.

На этот раз в Польше Саакашвили приняли на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. Польская погранслужба приняла во внимание, что супруга депортированного является гражданкой Евросоюза.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в одном из отелей польской столицы под охраной. Набирается сил. Он уже сообщил журналистам, что собирается вновь прорваться на Украину и пообещал дать сегодня пресс-конференцию и сделать ряд важных заявлений.