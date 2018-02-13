В Звенигороде из-за перепланировки обрушились перекрытия в многоквартирном доме

В подмосковном Звенигороде ремонт в квартире на первом этаже жилого дома стал причиной обрушения перекрытий, передает ТАСС.

Как сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, во вторник утром поступило сообщение об обрушении перекрытий в квартире по адресу: Московская область, городской округ Звенигород, квартал Маяковского, дом 9, корпус 2.

Обрушение произошло в результате перепланировки квартиры. Хозяева планировали объединить две квартиры в одну. Перекрытия обрушились между первым этажом и подвалом.

По данным МЧС, площадь обрушения составила 18 квадратных метров. Подвал дома нежилой, не эксплуатируется. В месте обрушения коммуникации не проходили.

В ведомстве отметили также, что стены здания не повреждены, предпосылок к обрушению нет, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, глава Звенигорода распорядился расселить жильцов в пункт временного размещения по адресу: городской округ Звенигород, улица Московская, дом 47, спортивный комплекс "Звезда", для дальнейшей проверки дома.

Если в ходе проверки выяснится, что обрушение произошло по вине собственника, проводившего несогласованные ремонтные работы, то компенсации будут произведены за его счет. По данным общественного проекта МинЖКХ.ру, дом не считался аварийным, он введен в эксплуатацию в 1971 году.