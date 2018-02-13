Горячий лед: Россия взяла первую в истории олимпийскую медаль в керлинге

Первая олимпийская медаль российских керлингистов. Бронзу удалось завоевать в новой для зимних Игр дисциплине — дабл-миксте. В матче за третье место россияне обыграли норвежцев.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыгрывают норвежцев и берут бронзу. Самая громкая трибуна поддерживает россиян.

Она бросается ему на шею, утыкается в плечо. Слезы счастья не остановить.

Наши спортсмены обыгрывали норвежцев на протяжении всего матча. Было понятно сразу – нашим в этой игре равных нет. Едва выходят к журналистам – обнимают друг друга, а глаза снова на мокром месте.

"Просто тринадцатое – наше счастливое число", — говорят Брызгалова и Крушельницкий.

"У нас начало отношений – тринадцатого числа, свадьба – тринадцатого числа, день рождения у меня – тоже тринадцатого числа. И сегодня тринадцатое число – это нам помогло! – подчеркивает Анастасия Брызгалова. – Мы понимали, что у России нет олимпийской медали в керлинге. И чтобы спорт становился более популярным, нужно привезти олимпийскую медаль. И мы именно за этим сюда и ехали".

В этот момент в закулисье происходит следующее: женская команда по керлингу – они начнут свои выступления 14 февраля – пришли поздравить наших.

А еще недавно тренеры опасались, стоит ли ставить Анастасию и Александра вместе. Они не просто команда — семья. Поженились летом 2017 года: но если вдруг ссора, побили дома посуду вечером, а как потом играть утром? Но спортсмены признаются: отношения им только помогают. На груди у них талисманы – половинки сердца.

"Это сердечко. Там — он, а у него – я. И дата свадьбы", — рассказывает Анастасия Брызгалова о своем талисмане и талисмане Александра Крушельницкого.

Бронзовая медаль – первая олимпийская награда в истории российского керлинга. В какой-то момент норвежцы начали набирать очки и почти сравняли счет. В одном матче керлинга – 10 сегментов, они называются энды от английского "отрывки". В каждом из эндов команда зарабатывает очки. Засчитывают те, что стоят ближе всего к центру до первого камня противника. В итоге очки суммируются, и определяется победитель.

"Конечно, это был очень тяжелый день. Я могу отметить, что российская команда – одна из сильнейших на Играх. Соперничать с ними непросто", — говорит норвежская керлингистка Кристин Скаслиен.

"Они играли действительно потрясающе сегодня. Мы ожидали такой сильной игры от россиян. Это первоклассная команда, они задают тон игры", — поддерживает свою подругу по олимпийской команде партнер Скаслиен Магнус Недреготтен.

Свои заветные медали российские спортсмены получат уже завтра на церемонии награждения.