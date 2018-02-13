Павел Колобков: в Пхенчхане для нас каждая медаль бесценна

Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. По словам министра, сейчас каждая медаль российских спортсменов бесценна.

Ранее супруги Брызгалова и Крушельницкий в матче за третье место победили команду Норвегии со счетом 8:4. Для российской команды эта медаль в керлинге стала первой в истории. Позже в финале турнира встретятся сборные Канады и Швейцарии.

"Ребята попали в сложную психологическую ситуацию, проиграв полуфинальный матч. Однако в этой ситуации они смогли не растерять настрой, выйти на встречу за третье место предельно собранными и выступить как единое целое, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Великолепное окончание турнира и достойная награда. Остается только поблагодарить ребят, в Пхёнчхане для нас каждая медаль бесценна".