Тема:

Гибкая электроника 5 часов назад

Новости Наука

13 февраля 201810:06 Евгения Ефимова

Молодильные яблоки для роботов? Новая "электронная кожа" сможет обновлять себя

Новую электронную кожу можно перерабатывать и использовать для создания новой.
Фото Jianliang Xiao/University of Colorado Boulder.

Читайте нас в Telegram

Многие специалисты по всему миру стремятся сделать электронные устройства безвредными для экологии. Кто-то ищет способы утилизации "электронного мусора" (порой весьма оригинальные), а кто-то делает электронику исчезающей. Американские учёные разрабатывали электронную кожу и решили сделать её полностью перерабатываемой и подходящей для повторного использования. Подобное изобретение может также быстро залечивать свои "раны", если вдруг будет порвана.

Разработка представляет собой тонкую плёнку, оснащённую сенсорами, способными измерять давление, температуру, влажность и даже движение воздуха. Сама плёнка состоит из трёх химических соединений (отмечается, что все они доступны для приобретения), соединённых вместе в матрицу и "переплетённых" с наночастицами серебра.

Если такую кожу разрезать на две части, а затем добавить смесь из трёх соединений на "рану", она излечит сама себя (восстановятся химические связи между двумя сторонами, оторванными друг от друга). Таким образом матрица принимает прежнее строение, а электронная кожа вновь становится такой, какой была изначально, – целой и невредимой.

Если же кожа уже не подлежит восстановлению, то её можно "размочить" в особом растворе. Последний превращает матрицу в набор небольших молекул. Наночастицы серебра при этом опускаются на дно резервуара.

Позднее все материалы можно будет повторно использовать для создания "лоскутов" новой электронной кожи.

Вся переработка занимает порядка 30 минут, если процесс осуществляет при 60 градусах по Цельсию (или десять часов при комнатной температуре).

Примечательно, что процесс "самоисцеления" кожи происходит ещё быстрее. На "затягивание ран" при комнатной температуре понадобится также 30 минут. Если же процедуру провести при 60 градусах Цельсия, достаточно всего несколько минут.

Ещё одним преимуществом новой кожи является тот факт, что её можно легко натянуть на изогнутые поверхности (такие как рука человека или робота). Для этого нужно немного её нагреть и приложить небольшое давление (без чрезмерного усилия).

В один прекрасный день такое устройство можно будет использовать в протезировании, робототехнике и для создания "умных" тканей.

Многие учёные мира разрабатывают электронную кожу. Например, европейская модель позволяет пользователям управлять виртуальными объектами, не прикасаясь к ним (делается это при помощи магнитов). А японские учёные разработали ультратонкую, ультрапластичную защитную плёнку для кожи и продемонстрировали её использование в качестве органического светодиодного дисплея, отображающего уровень кислорода в крови или пульс. Такая технология также позволит создать электронную кожу.

Но последнюю модель действительно можно назвать особенной, поскольку она подлежит вторичной переработке. Эксперты называют это важным дополнительным бонусом, учитывая количество электронных отходов во всём мире. Всевозможные электронные платы, транзисторы и жёсткие диски могут содержать токсичные химические вещества, которые необходимые утилизировать должным образом.

"Это конкретное устройство не будет порождать никаких отходов. Мы хотим создавать электронику, которая была бы экологически чистой, — говорит один из авторов работы Цзяньлян Сяо (Jianliang Xiao) из Колорадского университета в Боулдере. – Мы ежедневно сталкиваемся с проблемами загрязнения. Важно сохранить нашу окружающую среду и сделать так, чтобы природа была безопасна для нас и наших детей".

Сяо говорит, что он и его коллеги в настоящее время работают над тем, чтобы сделать устройство более эластичным. Тогда его будет легче производить и внедрять в протезы или роботов.

Результаты исследования и описание электронной кожи, способной к "заживлению", представлены в научном издании Science Advances.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о самовосстанавливающемся электронном чипе и лечащей растворимой микросхеме.

Ранее по теме

Коротко

15:30

Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте

15:12

Россиянки Белорукова и Непряева в финале лыжного спринта

14:55

Глава "Алросы" принес Путину алмазы

13:42

Горнолыжник Трихичев при падении получил сотрясение мозга и ушибы

13:03

МАК обнаружил запись последнего полета Ан-148

12:05

Непряева и Белорукова прошли квалификацию в лыжном спринте

11:45

Дело DJ Smash расследует полиция

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МАК обнаружил запись последнего полета Ан-148

МАК обнаружил запись последнего полета Ан-148

2 часа назад
Песков не связывает болезнь Путина с отменой совещаний

Песков не связывает болезнь Путина с отменой совещаний

1 час назад

Трансляции

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Спринт. Финал

Олимпиада-2018. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. Финал

Олимпиада-2018. Керлинг. Дабл-микст. Финал. Канада - Швейцария

Олимпиада-2018. Санный спорт. Женщины. 3 и 4 заезд. Финал
Все трансляции
Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте

Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте

6 минут назад
Генпрокуратура в Дагестане выявила многомиллиардный ущерб бюджету

Генпрокуратура в Дагестане выявила многомиллиардный ущерб бюджету

3 часа назад
Грузовик "Прогресс" отделился от "Союза" и начал полет к МКС

Грузовик "Прогресс" отделился от "Союза" и начал полет к МКС

3 часа назад
Обаму для галереи президентов США изобразили в кустах и цветочках

Обаму для галереи президентов США изобразили в кустах и цветочках

2 часа назад
Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены

Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Дело DJ Smash расследует полиция

Дело DJ Smash расследует полиция

3 часа назад
Горячий лед: Россия взяла первую в истории олимпийскую медаль в керлинге

Горячий лед: Россия взяла первую в истории олимпийскую медаль в керлинге

5 часов назад
Выдворенный Саакашвили готовит план по возвращению на Украину

Выдворенный Саакашвили готовит план по возвращению на Украину

5 часов назад
Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита

Актер Дмитрий Соловьев скончался от панкреатита

16 часов назад
Путину показали уникальные алмазы

Путину показали уникальные алмазы

30 минут назад
К похищению 3-летней россиянки из отеля Вены может быть причастна няня

К похищению 3-летней россиянки из отеля Вены может быть причастна няня

44 минуты назад
Выпавший из грузовика диван чудом не разбил авто, ехавшее следом. Видео

Выпавший из грузовика диван чудом не разбил авто, ехавшее следом. Видео

1 час назад
МОК опроверг историю со Статуей Свободы на шлемах американских хоккеисток

МОК опроверг историю со Статуей Свободы на шлемах американских хоккеисток

1 час назад
Робот-собака не только самостоятельно откроет дверь, но и придержит её для друзей

Робот-собака не только самостоятельно откроет дверь, но и придержит её для друзей

1 час назад
Павел Трихичев при падении получил сотрясение мозга и ушибы

Павел Трихичев при падении получил сотрясение мозга и ушибы

1 час назад
Roshen проиграл России битву за "Раковую шейку"

Roshen проиграл России битву за "Раковую шейку"

2 часа назад
Белгородская школьница подавилась хот-догом на уроке и умерла

Белгородская школьница подавилась хот-догом на уроке и умерла

2 часа назад
Комитет по обороне нашел замену Клинцевичу

Комитет по обороне нашел замену Клинцевичу

2 часа назад
Шизофрению будут лечить играми

Шизофрению будут лечить играми

3 часа назад
Трепещи, свиной грипп. В УФ-спектре отыскали безопасный для человека диапазон

Трепещи, свиной грипп. В УФ-спектре отыскали безопасный для человека диапазон

3 часа назад
Пожилой ювелир устроил бой на мачете с грабителями в Англии

Пожилой ювелир устроил бой на мачете с грабителями в Англии

3 часа назад
В России возросло число осуждающих измены и однополые связи

В России возросло число осуждающих измены и однополые связи

4 часа назад
Найден антидепрессант, который "перезагружает" мозг и лечит алкоголизм

Найден антидепрессант, который "перезагружает" мозг и лечит алкоголизм

4 часа назад
Корейскому "Распутину в юбке" дали 20 лет

Корейскому "Распутину в юбке" дали 20 лет

4 часа назад
Гигантская свинья напугала гонконгских школьников. Видео

Гигантская свинья напугала гонконгских школьников. Видео

4 часа назад
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

4 часа назад
Учителя уволили за то, что не пускал детей в туалет

Учителя уволили за то, что не пускал детей в туалет

4 часа назад
"Давай лапку!": спасатели вызволили из подвала брошенную хозяином собаку

"Давай лапку!": спасатели вызволили из подвала брошенную хозяином собаку

4 часа назад
Взрыв на индийской судоверфи: есть жертвы

Взрыв на индийской судоверфи: есть жертвы

5 часов назад
Ушел из жизни американский певец Вик Дамоне

Ушел из жизни американский певец Вик Дамоне

5 часов назад
В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами

В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами

5 часов назад
Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице

Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице

5 часов назад
Культовый спорткар Toyota возвращается: названа дата премьеры

Культовый спорткар Toyota возвращается: названа дата премьеры

5 часов назад
В Звенигороде из-за перепланировки обрушились перекрытия в многоквартирном доме

В Звенигороде из-за перепланировки обрушились перекрытия в многоквартирном доме

5 часов назад
Для любого кошелька: в Москве растет число новостроек, объединяющих квартиры и апартаменты

Для любого кошелька: в Москве растет число новостроек, объединяющих квартиры и апартаменты

5 часов назад
Первый трейлер перезапуска "вредителя" Гринча приурочили к Олимпийским играм

Первый трейлер перезапуска "вредителя" Гринча приурочили к Олимпийским играм

5 часов назад
5 олимпийцев, победивших рак

5 олимпийцев, победивших рак

6 часов назад
Лекарства в России не дорожали в 2017 году

Лекарства в России не дорожали в 2017 году

6 часов назад
Сотрудники Facebook подозревают компанию в слежке

Сотрудники Facebook подозревают компанию в слежке

6 часов назад
Белый порошок в конверте Трампу-младшему оказался безопасным

Белый порошок в конверте Трампу-младшему оказался безопасным

6 часов назад
iOS 12: чего ждать от обновления "айфонов" помимо стабильности

iOS 12: чего ждать от обновления "айфонов" помимо стабильности

6 часов назад
Повторный сбой движения: между станциями Одинцово и Кунцево встали электрички

Повторный сбой движения: между станциями Одинцово и Кунцево встали электрички

7 часов назад
В Венесуэле неизвестный обстрелял карнавальное шествие: есть погибшие и раненые

В Венесуэле неизвестный обстрелял карнавальное шествие: есть погибшие и раненые

8 часов назад
Игроки в американский футбол снялись в откровенной фотосессии

Игроки в американский футбол снялись в откровенной фотосессии

8 часов назад
2 784
Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова

Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова

21 час назад
Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали

Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали

23 часа назад
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

12.02.2018 01:30
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

07.02.2018 17:25