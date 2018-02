Ушел из жизни американский певец Вик Дамоне

В США скончался певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне. Артисту было 89 лет. Как рассказали телеканалу Fox News родственники исполнителя, он умер в медицинском центре в Майами-Бич в окружении близких.

Певец относится к эпохе вокалистов, которые стали известны после Второй мировой войны - в их число входят Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Тони Беннетт, Перри Комо.

Вик Дамоне также известен как актер, он снялся в нескольких телесериалах и фильмах. Однако сам певец всегда говорил, что его основное призвание – это музыка. Среди самых известных хитов певца композиции You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live. Последний альбом артиста вышел в свет в 1997 году.