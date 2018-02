В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту американского штата Калифорния произошло возгорание в самолете авиакомпании Southwest Airlines, более 140 человек эвакуированы, несколько человек получили ранения, передает РИА Новости.

Самолет авиакомпании Southwest Airlines должен был вылететь из аэропорта имени Джона Уэйна в Сан-Хосе. Для эвакуации пассажиров и членов экипажа использовались аварийные трапы.

Как говорится в сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter, в результате возгорания, возникшего во вспомогательной силовой установке, экипажем принято решение об эвакуации 139 пассажиров и 5 членов экипажа. Несколько человек получили незначительные ранения, никого не госпитализировали. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

